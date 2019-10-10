В Свердловской области поезд насмерть сбил мужчину, который хотел убрать мотоцикл с путей

Уральское следственное управление на транспорте СКР начало проверку по факту смерти 32-летнего мужчины на шестом пикете 82-го километра перегона Сама — Лангур, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, погибший пытался вытащить мотоцикл, застрявший на путях, и не заметил приближающийся к нему поезд. Машинист поезда подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. После аварии работники локомотивной бригады отнесли пострадавшего в поезд, где он скончался при транспортировке.

В пресс-службе следственного управления на транспорте также сообщили, что рядом с погибшим была женщина, но она успела отойти с путей до приближения поезда.

«Следственными органами проведён осмотр места происшествия и поезда, опрошены работники локомотивной бригады. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Вместе с тем проводятся иные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.