В Свердловской области поджигателя вычислили по вещам, оставленным на месте преступления 

В Берёзовском 34-летнего ранее судимого жителя посёлка Монетный приговорили к 8 годам и 8 месяцам лишения свободы за поджог чужой дачи. Мужчину вычислили по банковской карте и личным вещам, которые он выронил на месте преступления, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как рассказали в прокуратуре, в апреле 2019 года у мужчины случился приступ страха, ему показалось, что за ним кто-то гонится. Он начал убегать от преследователей, перелезая через заборы частного сектора и пытаясь попасть в чужие дома, но всё было заперто. В одном из домов он увидел не до конца закрытое окно и пролез в него. После этого забрался на мансарду и облил стену балкона горючей жидкостью.

Услышавшие шум соседи попытались выгнать поджигателя из дома, но мужчина в одном сланце выпрыгнул из окна и скрылся. Второй сланец был найден неподалёку, а в самом доме впоследствии обнаружена банковская карта, ботинок и шапка осуждённого. В результате пожара собственнику дома был причинён ущерб на сумму более 270 тысяч рублей.

Берёзовский суд признал мужчину виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершённое путём поджога). С учётом прежней судимости ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.