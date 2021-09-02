В Свердловской области подорожала молочная продукция

Свердловскстат зафиксировал подорожание молочной продукции на Среднем Урале: по данным управления статистики, за последнюю неделю литр питьевого цельного пастеризованного молока вырос в цене на 2,43% и стоит в среднем 53,12 рубля, а литр питьевого цельного стерилизованного молока стал дороже на 1,3% и стоит в среднем 85,21 рубля, пишет Znak.com.

Подорожала сметана — цена на неё за неделю выросла на 1,44%, до 232,98 рубля за килограмм. Сливочное масло стало дороже на 1,19 рубля, теперь в среднем килограмм продукта стоит 668,45 рубля. Цена на творог почти не изменилась, он стоит 365,56 рубля за килограмм.

По сравнению с предыдущей неделей снизились цены на овощи, вероятно, это связано с уборочной кампанией и новым урожаем. В некоторых случаях продукты подешевели на десятые доли процента. Например, практически не изменилась цена на лук и яблоки.