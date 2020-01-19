В Свердловской области под Нижними Сергами за сутки произошло два ДТП с погибшими (ФОТО)

За прошедшие сутки в районе Нижних Серёг произошло два ДТП, в которых погибли четыре человека. Ещё четверо получили различные травмы.

Как рассказали в ГИБДД по Свердловской области, 19 января в 14:20 на втором километре подъезда к городу Нижние Серги автомобиль Renault Logan во время движения занесло и развернуло на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Chevrolet Klan. В результате столкновения 67-летний водитель автомобиля Renault и его 63-летний пассажир погибли на месте ДТП. Ещё один пассажир автомобиля, а также 31-летний водитель Chevrolet и его спутники, 35 и 25 лет, получили травмы.

Накануне, 18 января, в 18:30 на 45-м км автодороги Нижние Серги — Михайловск — Арти Lada Kalina под управлением 59-летнего мужчины выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком Iveco. В результате ДТП водитель отечественной легковушки и его пассажирка скончались до приезда бригады скорой помощи.