В Свердловской области почти на 70% сократили количество коек для больных коронавирусом

В Свердловской области количество коек для больных новой коронавирусной инфекцией в сократили до 3362. Это на 68% меньше, чем было на пике заболеваемости, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе постепенно улучшается. Тем не менее расслабляться ни в коем случае нельзя. Масочный режим, социальное дистанцирование, соблюдение санитарно-гигиенических требований во всех общественных местах и помещениях обязательны», — сказал губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального оперштаба.

Министр здравоохранения Андрей Карлов добавил, что в регионе на сегодняшний день привито более 162 тысяч человек. Для жителей отдалённых и сельских территорий сейчас сформированы 53 мобильные бригады.