В Свердловской области почти 900 начинающих предпринимателей прошли бесплатное обучение в 2023 году

В 2023 году 891 человек из 44 муниципалитетов Свердловской области прошёл бесплатное обучение по программе для начинающих предпринимателей «Стартуй уверенно» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный центр «Мой бизнес»).

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», в ходе обучения начинающие предприниматели проходят путь от создания бизнес-идеи до её воплощения, учатся просчитывать проект, минимизировать риски.

«В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева работает комплекс мер, направленных на популяризацию предпринимательства, а также поддержку малого и среднего бизнеса. Консультации по вопросам начала своего дела и обучение — серьёзное подспорье для тех, кто только пробует себя в роли предпринимателя. Особенно такая поддержка, как показывает статистика, важна для жителей отдалённых муниципалитетов», — отметил министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков.

Свои бизнес-проекты по итогам программы защитили 307 начинающих предпринимателей.

«Это проекты совершенно разных сфер: торговля, сельское хозяйство, транспорт, медицина, косметология, строительство и ремонт, туризм, работа с детьми, производство продуктов питания. Курс у нас проходят и те, кто хочет только поучиться, и те, у кого есть более-менее сформированная идея и какой-то стартовый капитал. Также есть категория начинающих предпринимателей, которые хорошо проходят защиту, но сталкиваются с нехваткой средств на открытие. Таким мы предлагаем воспользоваться займами фонда для начинающих по ставке, равной ключевой ставке ЦБ РФ», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

С начинающими предпринимателями занимаются действующие бизнесмены, кандидаты наук, сертифицированные бизнес-тренеры и маркетологи. Обучение включает групповую и индивидуальную работу, лекции, мозговые штурмы. Участники курса получают регулярные домашние задания с обратной связью от специалистов. А индивидуальный наставник помогает каждому составить бизнес-план и подготовиться к его защите. В 2022 году курс прошли 698 человек.