В Свердловской области почти 2 тысячи человек досрочно получат новые квартиры по программе переселения из ветхого жилья

По инициативе Евгения Куйвашева Свердловская область досрочно получила 1,7 млрд рублей из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на расселение аварийных домов.

«На прошлой неделе мы подали заявку в фонд на досрочное финансирование программы расселения аварийных домов на 2022–2023 годы. Инициатива была поддержана. А это значит, что уже в этом году мы начнём переселение ещё почти 2 тысяч человек, заменим 32 тысячи квадратных метров аварийного жилья», — сказал Евгений Куйвашев.

Отметим, в Свердловской области за неполные три года работы программы из аварийного жилья переселено 5,5 тысячи человек. Всего на 2021 год на реализацию программы было предусмотрено 2,4 млрд рублей, в том числе 2,2 млрд из федерального бюджета.

В Нижнем Тагиле мэрией в октябре 2020 года заключён контракт на сумму 41 млн рублей на приобретение 25 жилых помещений путём инвестирования в строительство многоквартирного дома по адресу: улица Новострой, 21 в целях обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В новые 25 квартир планируется переселить 25 семей (60 человек). Всего на 2021 год в Нижнем Тагиле на реализацию мероприятий региональной адресной программы предусмотрено более 200 млн рублей. В том числе из местного бюджета — порядка 7 млн рублей. На эти средства в течение 2021 года планируется переселить из аварийного жилья 134 семьи (333 человека).

Напомним, программа по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, действует в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» с 2019 года.