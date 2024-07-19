В Свердловской области по решению губернатора Евгения Куйвашева с 1 сентября в три раза увеличат подъёмные для молодых специалистов соцсферы 

В Свердловской области по решению губернатора Евгения Куйвашева с 1 сентября в три раза увеличат единовременные пособия для молодых специалистов соцсферы. Работникам в сельской местности подъёмные составят 150 тысяч рублей, в остальных территориях — 100 тысяч рублей.

Единовременное пособие на обзаведение хозяйством назначается в том случае, если выпускник вуза или колледжа трудоустроился в год получения диплома. Такая мера позволит создать условия для сохранения и развития кадрового потенциала государственных и муниципальных учреждений социальной сферы, повысить качество образования, медицинского и соцобслуживания, а также обеспечить развитие культуры.

Ранее по поручению главы региона правительством были разработаны комплексные программы по кадровому обеспечению систем образования и здравоохранения. Программные мероприятия охватывают весь цикл подготовки и развития педагогических и медицинских кадров. Это и обеспечение непрерывного образования, и развитие материально-технической базы, а также социальная поддержка работников образования и здравоохранения. Эффективным решением остаётся целевое обучение. В этом году уральские вузы предоставили порядка трёх тысяч бюджетных мест, созданных при государственном участии, в том числе по медицинским и педагогическим специальностям. В регионе также действуют меры поддержки для медиков и педагогов, которые выбирают работу в отдалённых территориях. По программам «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер» они могут получить миллион рублей за переезд в сельскую местность, а также рассчитывать на поддержку со стороны муниципалитета в вопросах предоставления служебного жилья, определения детей в школы и детские сады. Кроме того, учителя и медики, живущие в малых городах Свердловской области, могут получить субсидию на приобретение жилья.