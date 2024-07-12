В Свердловской области по решению губернатора Евгения Куйвашева, компании, помогающие учреждениям среднего профобразования, получат право на инвестиционный налоговый вычет

По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, компании, безвозмездно помогающие учреждениям среднего профобразования (СПО) за рамками проекта «Профессионалитет», получат право на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

«Принятие закона позволит масштабировать вовлечение частных инвестиций в развитие материально-технической базы тех колледжей, которые не вошли в федеральную программу “Профессионалитет”. Максимальная сумма денежных средств, от которой будет рассчитываться вычет, 50 миллионов рублей в год. Норму предлагается ввести на 2024-2025 годы», — рассказал министр экономики и территориального развития региона Руслан Садыков.

В регионе уже действуют меры дополнительного стимулирования для предприятий-участников проекта «Профессионалитет». Для них в Свердловской области установлен инвестиционный налоговый вычет в размере 50% от стоимости имущества. Это позволило привлечь к поддержке техникумов и колледжей 110 работодателей. Ранее об участии Свердловской области в федеральном проекте «Профессионалитет» губернатор Евгений Куйвашев проинформировал премьер-министра Михаила Мишустина.

Напомним, в Свердловской области в этом году более чем на треть выросло количество мест в колледжах и техникумах для студентов, обучающихся в рамках федерального проекта по подготовке специалистов для промышленности «Профессионалитет».