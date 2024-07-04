В Свердловской области по программе социальной газификации построено более 2 тысяч километров сетей

В Свердловской области в рамках президентской программы социальной газификации коммунальщики проложили 2061,2 километра газовых сетей высокого, среднего и низкого давления, что позволило создать техническую возможность для подключения более 81 тысячи домовладений. Об этом сообщили на заседании регионального штаба по газификации.

«Мы набрали хорошие темпы в реализации президентской программы социальной газификации. Жители Среднего Урала в ней крайне заинтересованы. На догазификацию подано более 96 тысяч заявок, по которым заключено 67,8 тысячи договоров. Газопроводы подведены к почти 43 тысячам домовладений. Большая половина собственников уже получают экологичное и дешёвое голубое топливо для отопления и приготовления пищи. Работы по догазификации продолжаются», — отметил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

По его словам, сейчас ведётся строительство ещё 1,3 тысячи километров сетей для 19,7 тысячи домов. В стадии проектирования находятся 1,6 тысячи километров сетей газоснабжения, которые позволят обеспечить голубым топливом свыше 17 тысяч жилых домов.

Программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельных участков домохозяйств. Сети по территории земельного участка, разводку внутри дома, приобретение и монтаж необходимого оборудования оплачивает собственник. По решению губернатора Евгения Куйвашева на непосредственное подключение дома предоставляется субсидия из областного бюджета для нескольких категорий жителей. Сумма компенсации составляет от 100 до 250 тысяч рублей.

Заявки на заключение договора можно подать на федеральном портале connectgas.ru, через сайт «Госуслуги», а также в офисах газораспределительных организаций.