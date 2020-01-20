В Свердловской области планируют построить самый большой в мире христианский храм высотой с 25-этажный дом (ВИДЕО)

В Среднеуральске планируют построить самый большой в мире христианский храм — собор Софии Премудрости Божией. Он будет возведён на территории Среднеуральского женского монастыря иконы Божией Матери. Предполагается, что высота сооружения будет достигать 77 метров, храм сможет вмещать до 37 тысяч прихожан.

Об этом Znak.com рассказал один из уральских бизнесменов, которому предложили вложиться в строительство. Софинансировать проект будущего собора Софии Премудрости Божией будут китайцы.

«Проговаривается, что обряд крещения там будут чуть ли не ежедневно проходить до тысячи граждан КНР. Я воспринимаю всё происходящее как элемент их экспансии, подобный тому, как это происходит на Дальнем Востоке и в Казахстане», — рассказал источник издания.

Также о деталях проекта рассказала руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева. По её словам, проект собора уже одобрил схиархимандрит Илий, считающийся духовным наставником патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Согласно проекту, сооружение должно быть трёхъярусным, с двумя храмами: нижним, площадью 11 тысяч квадратных метров и вместимостью 20 тысяч человек, и верхним — 6,4 тысячи квадратных метров, вместимостью 17 тысяч человек. Высота центрального купола составит 22 метра при диаметре в 33 метра.

«Строительство стилобата должно начаться в 2020 году. Только фундамент будет 100 на 100 метров», — рассказала Рябцева.

В пресс-службе РПЦ сказали, что «в отдельных церковных кругах» проект гигантского церковного сооружения, возможно, и обсуждается, но широкой дискуссии по этому поводу не было.

В екатеринбургской епархии E1.ru не стали подтверждать или опровергать работу над проектом.