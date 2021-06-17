В Свердловской области перенесли Сабантуй

Свердловский оргкомитет Сабантуя-2021 принял решение о переносе мероприятия, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Подчёркивается, что национальный праздник перенесён в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, решение принял оргкомитет мероприятия, основываясь на рекомендации Роспотребнадзора.

Сабантуй традиционно проводится с мая по июль, в 2021 году областной праздник должен был состояться 26 июня в конно-спортивном клубе «Белая лошадь». О новой дате проведения мероприятия оргкомитет сообщит дополнительно.

По данным оперштаба, в июне в регионе снова начался рост заболеваемости коронавирусом. С начала месяца показатели статистики увеличились почти на треть, на 17 июня в регионе выявлено 149 новых случаев, скончались 14 человек.