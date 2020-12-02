Общество

В Свердловской области пациентам разрешат закрывать больничные листы без посещения больницы

02.12.2020 15:41
В Свердловской области пациентам разрешат закрывать больничные листы без посещения больницы

Пациентам больниц Свердловской области разрешат закрывать больничные листы дистанционно, не приходя в поликлинику, заявил заместитель губернатора региона Павел Креков.

По его словам, таким образом в больницы будет приходить меньше людей, а это значит, что в коридорах не будут выстраиваться очереди. 

«Никакие санкции на медиков за то, что они будут закрывать больничные листы дистанционно, ни от каких контрольных органов накладываться не будут», — сказал вице-губернатор. 

По словам Крекова, введение электронных больничных листов будет осуществлено врачами в самое ближайшее время.

Фото: crb-ozery.ru
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