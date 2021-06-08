В Свердловской области ожидаются ночные заморозки

По сообщению Уральского гидрометцентра, ночью 9 июня местами на севере и в низинах Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов.

Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила рекомендует сельскохозяйственным предприятиям защитить теплолюбивые культуры, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций.

Также ЕДДС просит при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий немедленно информировать по телефонам: 8 (3435) 25-78-83, 8 (3435) 25-78-92, 8 (3435) 41-26-99, 112.