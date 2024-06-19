В Свердловской области ожидаются ливни, грозы и крупный град

Ливневые дожди с грозами пройдут сегодня вечером и завтра в Свердловской области. В период непогоды МЧС рекомендует отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов.

«Во второй половине дня 19 июня и на протяжении дня 20 июня местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град, при грозе шквалистое усиление ветра до 25 м/с», — предупреждают в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Если град застал вас на улице, найдите укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов града (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи жителей просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».