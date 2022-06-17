В Свердловской области ожидаются грозы, град и штормовой ветер 

В Свердловской области штормовое предупреждение от 17 июня продлили ещё на день. Сегодня и завтра, 18 июня, ожидаются ливни, грозы, местами крупный град, а также шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила.

Из-за осадков и порывов ветра возможны повреждения кровли жилых домов частного сектора, остекления зданий и строений, также могут пострадать автомобили вследствие падения слабоукреплённых конструкций, деревьев. Свердловские спасатели просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, быть осторожными при совершении манёвров на дороге.

Пешеходы должны быть осторожнее рядом с домами с неустойчивой кровлей, частями конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванными проводами линий электропередач.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи жителей просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.