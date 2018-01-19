В Свердловской области ожидаются 40-градусные морозы

ЕДДС Нижнего Тагила со ссылкой на Уральский гидрометцентр распространила сообщение о надвигающихся на Средний Урал морозах. Так, с 20 по 25 января на территории региона ожидается аномально холодная погода при температуре воздуха на 7–10 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы столбик термометра опустится до –28 градусов, а местами до –40. Днём воздух будет прогреваться до –25 градусов Цельсия.

В ЕДДС просят сообщать обо всех авариях и инцидентах на объектах ЖКХ, транспорта и связи по номерам: 112, 25-78-83 и 41-26-99.