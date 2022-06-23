В Свердловской области от удара током на железнодорожной станции погиб мужчина 

В Свердловской области 23 июня в 03:05 на железнодорожной станции «Шарташ-Лечебный» погиб неизвестный мужчина. Он забрался на вагон грузового поезда и схватился за высоковольтный провод. Как сообщает официальный Telegram-канал Свердловской транспортной прокуратуры, от удара током мужчина скончался на месте.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Личность погибшего устанавливается. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.