В Свердловской области от коронавируса скончались более 40 медиков

С начала пандемии в Свердловской области от COVID-19 скончались более 40 медиков, сообщил газете «Коммерсантъ-Урал» председатель региональной организации профсоюза работников здравоохранения России Сергей Угринов.

Он пояснил, что врачи были вынуждены сразу после прививки от коронавируса возвращаться к работе. В результате они с ослабленным иммунитетом контактировали с пациентами и заражались.

По данным профсоюза, только 60% случаев заболевания коронавирусом среди медиков были признаны страховыми и переболевшие получили положенные выплаты.