В Свердловской области от коронавируса скончались более 40 медиков

С начала пандемии в Свердловской области от COVID-19 скончались более 40 медиков, сообщил газете «Коммерсантъ-Урал» председатель региональной организации профсоюза работников здравоохранения России Сергей Угринов.
Он пояснил, что врачи были вынуждены сразу после прививки от коронавируса возвращаться к работе. В результате они с ослабленным иммунитетом контактировали с пациентами и заражались.
По данным профсоюза, только 60% случаев заболевания коронавирусом среди медиков были признаны страховыми и переболевшие получили положенные выплаты.
«К сожалению, остальные случаи не признавались таковыми по причинам того, что их должности не предусмотрены утверждённым перечнем (уборщицы, администраторы, буфетчицы и прочие) либо заражение произошло не от пациента с COVID-19, а от другого сотрудника, хотя работник заразился при исполнении трудовых обязанностей. Часто медперсонал упрекают, что они отказываются работать в изменённых условиях, хотя это редкость. Когда медики давали клятву Гиппократа, то обещали не навредить пациентам при оказании помощи (воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости), а не подвергать своё здоровье неоправданному риску», — отметил Сергей Угринов.