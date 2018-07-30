В Свердловской области осудили банду наркоторговцев

В Кировграде отправили за решётку наркоторговцев, разложивших по тайникам по всей области пять килограммов наркотиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Заработать на закладке наркотиков супругам Екатерине и Игорю Кальдиным, а также Сергею Беляеву предложили в одной из соцсетей.

Согласно материалам следствия, 7 июля 2017 года муж с женой забрали из указанного тайника партию наркотика, после чего в арендованном в посёлке Нейво-Рудянка доме расфасовали её. Дозы они отвезли в другой тайник в лесу на трассе Новоуральск — Верхний Тагил, откуда на следующий день их должен был забрать Сергей Беляев. Мужчину задержали с поличным сотрудники ФСБ.

«В ходе обыска в доме проживания Кальдиных было обнаружено свыше трёх килограммов наркотических средств. Кроме того, изъяты полимерные пакеты, контейнер, поднос, электронные весы, ложки, стаканы, канцелярский нож и рулон полимерного материала для расфасовки и хранения наркотических средств, а также наполнитель для увеличения массы "товара". Ещё килограмм наркотиков обнаружили в тайниках», — отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

В сумме у подельников изъяли около пяти килограммов запрещённых веществ. Суд приговорил Сергея Беляева к 12 годам колонии строгого режима, Игоря Кальдина — к 9 годам и 8 месяцам колонии строгого режима, Екатерину Кальдину — к 8 годам колонии общего режима.