Происшествия

В Свердловской области оставшимся без отопления пенсионерам выписали штрафы на десятки тысяч рублей

30.10.2020 17:29
В Свердловской области оставшимся без отопления пенсионерам выписали штрафы на десятки тысяч рублей

Около сотни пенсионеров из деревень Зареченского сельского поселения Свердловской области обнаружили, что каждому из них через суд начислены долги под 100 тысяч рублей за отопление, от которого они отказались более 9 лет назад, пишет ЕАН. 

По словам жителей деревни Баранникова, котельная, которая давала отопление, пришла в негодность много лет назад. Возглавлявший в то время сельскую администрацию Виктор Баранов нашёл выход из ситуации.

﻿﻿﻿ «Котельная не работала, денег на её реконструкцию не было, и я разрешил людям отключаться от бесполезных труб центрального отопления. Они заключали договоры с энергетиками и ставили электрические конвекторы. В 2011–2013 годах отключились многие», — рассказал Виктор Баранов.

Спустя несколько лет люди неожиданно стали получать счета, в которых сообщалось, что они должники, а позже ресурсоснабжающая организация «Зареченское» подала на пенсионеров иски в суд.

«За что мы должны были платить, если трубы отрезаны с 2011 года? Был суд, нашей семье присудили выплатить 84 тысячи рублей. Почему, за что, никто не объяснил. Недавно был в Сбербанке и узнал, что со сберкнижки у меня списали эти 84 тысячи», — рассказал пенсионер Валерий Третьяков.

То же самое рассказывали и другие местные жители, с которыми удалось поговорить. Суммы долга у всех разные, но одинаковое непонимание того, что происходит. Со счетов стариков списывают деньги, описывают автомобили, у тех, с кого взять нечего, начали удерживать 50% пенсии в счёт погашения долга. Многочисленные жалобы в разные инстанции, депутатам и в прокуратуру результата не дали. 

Ситуацию объяснил новый директор теплоснабжающей компании Сергей Лисицын.

«Это полное свинство, что с людьми так обошлись. Но формально всё по закону, всему виной невежество людей, а никто им ничего объяснить не захотел. Причина в том, что они официально не оформили отключение труб — это называется переустройство квартир. Соответственно, хотя фактически услуга не предоставлялась, на бумаге тепло подавалось. Я сейчас пытаюсь объяснять людям, как надо всё оформить, ведь по закону должен им снова начислять по полной за неоказанную услугу», — рассказал он.

Оказалось, что нарушения были с самого начала: бывший глава деревни Баранов разрешил односельчанам отрезать трубы в устной форме, не подписав при этом никаких документов. Сейчас он ходит вместе с людьми в суд и объясняет, что это была его инициатива, а правил оформления этого он и сам тогда не знал, однако это не помогает.

«Всем на всех наплевать. Власти, зная суть проблемы, ведь могли же устроить собрание и всем объяснить проблему. Но никому ничего не надо», — говорит житель деревни Баранникова.

В УФССП по Свердловской области подтвердили, что, получив исполнительные листы, выполняют предписания суда по пенсионерам.

«Очень странно, что там людям никто не объяснил, за что с них удерживают деньги. Также странно, что в суде им не объяснили, каким образом это будет происходить, к кому обращаться в службе судебных приставов, чтобы решить вопрос, как будут удерживаться деньги. В результате мы действуем по закону, принимая максимальные меры, чтобы выполнить судебные решения. Хотя порядок оплаты можно было бы обговорить с каждым индивидуально», — прокомментировали в УФССП.

Фото: 46tv.ru
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