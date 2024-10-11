В Свердловской области оштрафовали неумелую колдунью

Белоярский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летней уроженки Артёмовского района. Женщина была признана виновной по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину) и ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину).

В ходе судебного разбирательства было установлено, что обвиняемая размещала в социальной сети заведомо ложную информацию об оказании услуг эзотерического характера – проведении ритуалов по снятию порчи и чистке, не обладая соответствующими способностями. Она периодически вела переписку с двумя потерпевшими в период с июня 2022 года по февраль 2024 года, убеждая их в необходимости проведения специальных ритуалов для решения личных проблем. После получения денег за эти услуги, она настаивала на проведении дополнительных, более дорогих ритуалов, на что жертвы соглашались.

Помимо этого, женщина требовала оплаты за материалы, использованные для проведения ритуалов. Её действиями был причинён материальный ущерб потерпевшим на общую сумму свыше 34 тысяч рублей. Если бы её преступный замысел был полностью реализован, одной из жертв мог быть причинён ущерб на сумму свыше 22 тысяч рублей.

Псевдо-эзотерик признала свою вину в полном объёме, возместила причинённый ущерб и принесла извинения потерпевшим. Белоярский районный суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.