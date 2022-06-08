В Свердловской области определены участники праймериз от партии «Единая Россия» на пост губернатора 

В Свердловской области объявлены участники предварительного голосования от партии «Единая Россия» на пост главы региона — это Евгений Куйвашев и депутат регионального Заксобрания Дмитрий Жуков. Победитель определится 14 июня и будет участвовать в выборах, сообщается на сайте свердловского отделения ЕР.

Решение было принято Президиумом регионального политсовета. Евгения Куйвашева предложила включить в список участников председатель ЗакСо региона Людмила Бабушкина. По её словам, за 10 лет работы губернатором Куйвашев сделал многое для региона. Он продвинулся в социально-экономическом развитии, а также стал одним из лидеров среди субъектов РФ.

«В этот период уделялось огромное внимание формированию благоприятного инвестиционного климата, совершенствованию инфраструктуры, реализации проектов промышленного, сельскохозяйственного производства», — сказала Бабушкина.

Второго участника предложил вице-губернатор Олег Чемезов. Он озвучил кандидатуру Дмитрия Жукова. Обе кандидатуры поддержаны единогласно.