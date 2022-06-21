В Свердловской области оформить недвижимость можно будет за один день

В Свердловской области с 29 июня срок регистрации сделок с недвижимостью сократится до одного дня. После вступления в силу закона об электронном взаимодействии Росреестра с МФЦ работа с правообладателями полностью перейдёт в цифровой формат, сообщает департамент информполитики региона.

«Для заявителя не поменяется ничего. Человек также будет сдавать документы в МФЦ. Но поменяется логистика документов. Теперь Росреестр будет получать электронные образцы документов по защищённым каналам связи. Сегодня средний срок осуществления регистрационных действий составляет 5-6 дней с учётом логистики. Теперь документы будут поступать в электронном виде в режиме онлайн сразу государственному регистратору для правовой экспертизы и принятия решения о внесении записи в реестр. И эти документы по этим же каналам связи уходят обратно в многофункциональный центр уже в виде выписки из реестра, которая удостоверяет регистрационные действия», — пояснила заместитель руководителя управления Росреестра по Свердловской области Юлия Иванова.

По её словам, изменения касаются регистрации сделок с недвижимостью, постановки на кадастровый учёт и комплексной процедуры, когда заявитель одновременно обращается за регистрацией прав и постановкой на кадастровый учёт. При этом изменения в законодательстве делают невозможной подачу документов по почте. Зато услугу можно получить в любом офисе МФЦ, в филиалах кадастровой палаты или через личный кабинет на сайте Росреестра.

Директор многофункционального центра Свердловской области Анастасия Девятых рассказала, что сотрудники МФЦ прошли необходимое обучение и услуга готова к запуску во всех отделениях с 29 июня.

Согласно данным ведомства, регистрация прав на недвижимость занимает лидирующие позиции среди наиболее востребованных услуг. Так, за 2021 год МФЦ принял более миллиона заявлений на регистрацию. С января по май 2022 года поступило более 360 тысяч заявлений на регистрацию прав. По информации Росреестра, в месяц в среднем поступает около 50 тысяч пакетов документов.