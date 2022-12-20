В Свердловской области оценили качество условий образовательной деятельности

В Министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области подвели итоги независимой оценки качества условий образовательной деятельности. По данным министерства, в 2022 году в ней приняли участие 1134 учреждения. Независимая оценка (НОКО) охватила организации, расположенные в городских и сельских населённых пунктах из 73 муниципалитетов. Онлайн-анкетирование прошли 110 299 родителей.

Лидерами итогового рейтинга стали 7 детских садов, набравших 100 баллов. Среди них четыре детских сада из Чкаловского района Екатеринбурга (№ 341, 277, 148, 300), два — из Железнодорожного района Екатеринбурга (№ 90, 116) и детский сад № 2 Артёмовского городского округа.

В ведомстве отмечают положительную динамику среднего итогового балла НОКО. В 2019 году этот показатель составил 86,91 балла, в 2022-м — 93,06 балла. На практике это означает, что с каждым годом происходит качественное изменение и совершенствование самого образовательного процесса через информационную открытость организаций, комфортность условий пребывания ребёнка в детском саду, доброжелательность сотрудников и доступность услуг для инвалидов. Как подчеркнули в министерстве, по итогам проведения независимой оценки учреждения сформируют планы мероприятий по устранению недостатков.

«Мы видим достаточно высокую мотивацию всех участников независимой оценки: родители заинтересованы в том, чтобы их дети находились в детском саду в комфортных условиях, и дают обратную связь об условиях образовательной деятельности, а руководители образовательных организаций получают вектор, относительно которого они будут развиваться в последующие годы», — отметили в министерстве.