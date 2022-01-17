В Свердловской области объявлены в розыск мошенницы, которые обворовали пожилую пару 

В Свердловской области полиция разыскивает двух аферисток, которые обманывают пенсионеров под видом денежной реформы. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, около полудня 14 января по такой схеме был совершён разбой в отношении супружеской пары, живущей в Екатеринбурге.

К 90-летнему мужчине и его жене, возвращавшимся домой из медицинского учреждения, подошли две незнакомые женщины. Они обратились к мужчине по имени и отчеству. Подозреваемые представились работницами одной из социальных служб города и сказали, что пенсионерам необходимо срочно обменять имеющиеся деньги на купюры нового образца.

«Незваные гости проследовали в квартиру пенсионеров, где попросили показать имеющиеся наличные купюры, чтобы переписать их номера для предстоящего обмена. Доверчивые люди допустили две ошибки. Во-первых, позволили посторонним зайти внутрь своего жилища. А во-вторых, продемонстрировали аферисткам, каким капиталом владеют — 450 тысяч рублей. Когда воровки стали пересчитывать купюры, дедушка в какой-то момент заметил попытку подмены настоящих денег на так называемую “куклу”. Но вернуть обратно свои деньги он уже не смог. Злодейки тут же пустили в ход газовый баллончик и спешно ретировались с награбленным, а их жертвы вынуждены были обратиться в полицию за помощью», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По факту преступления следственным подразделением УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой». Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Сотрудники правоохранительных органов предупреждают, что, столкнувшись с подозрительными личностями, необходимо как можно скорее прекратить общение и сообщить об инциденте в органы внутренних дел по месту жительства или совершения преступления. Правоохранители просят предостерегать пожилых родственников от разговоров с незнакомыми людьми на любые темы, связанные с деньгами.