В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада

По прогнозам синоптиков, 4 февраля в Свердловской ожидаются сильные снегопады и гололедица на дорогах. Объявлено штормовое предупреждение. Днём столбик термометра может подняться до 0 +2 градусов Цельсия, ночью до -4. Дорожные службы советуют водителям соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких движений и отказаться от длительных поездок. Всем автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными.

Обо всех происшествиях просят сообщать в пожарно-спасательную службу по номеру 101 или по единому номеру экстренных служб 112.