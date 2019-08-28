В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей

На Среднем Урале вновь объявлено штормовое предупреждение. По информации синоптиков, вечером 28 августа и в течение дня 29 августа в регионе возможны очень сильные дожди.

В связи с этим ГУ МЧС по Свердловской области рекомендует без особой необходимости не выходить на улицу и по возможности отказаться от использования личного транспорта. А владельцам частных домов следует принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

В ведомстве просят соблюдать правила дорожного движения и не пытаться передвигаться по подтопленным участкам автодорог. При резком ухудшении погодных условий МЧС рекомендует найти укрытие и переждать непогоду там.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей, звоните по телефону 101 или на единый номер для вызова всех экстренных служб 112.