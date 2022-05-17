В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение до 18 мая. Порывы ветра могут достигать 15–18 м/с, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила.

Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный 4–9 м/с, при грозах порывы до 15–18 м/с. Температура воздуха днём 17 мая составит +16...+21°С, ночью — +4...+9°С. 18 мая, в среду, днём ожидается +15...+20°С.

Из-за осадков и порывов ветра возможны повреждения кровли жилых домов частного сектора, остекления зданий и строений, также могут пострадать автомобили вследствие падения слабоукреплённых конструкций, деревьев. Свердловские спасатели просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, быть осторожными при совершении манёвров на дороге.

Пешеходы должны быть осторожнее рядом с домами с неустойчивой кровлей, частями конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванными проводами линий электропередач.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи жителей просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.