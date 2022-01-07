В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 7 января, в Свердловской области ожидается сильный снегопад с порывами ветра до 15 м/с. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила.

«Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, местами сильный снег. В отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы. Температура воздуха днём –1...–6°С, на севере –10...–15°С, на крайнем севере до –20°С», — говорится в сообщении ЕДДС.

Из-за обильных осадков возможны повреждения кровли жилых домов частного сектора, остекления зданий и строений, также могут пострадать автомобили. Свердловские спасатели просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, быть осторожными при совершении манёвров на дороге.

Пешеходов просят быть осторожнее рядом с домами с неустойчивой кровлей, частями конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванными проводами линий электропередач.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи жителей просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.