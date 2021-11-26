В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

Завтра, 27 ноября, в некоторых районах Свердловской области порывы ветра могут достигать 20 м/с. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила.

«Завтра ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах метели, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7–12 м/с, порывы 15–20 м/с. Температура воздуха ночью –3...–8°, на крайнем севере до –13°, днём 0...–5°», — говорится в сообщении ЕДДС.

В период непогоды МЧС России рекомендует закрыть все окна и двери, по возможности отключить электроприборы. На улице при сильном ветре необходимо держаться подальше от лёгких построек, зданий, линий электропередачи, деревьев и промобъектов. Также опасность могут представлять элементы кровли и стёкол, сорванные ветром.

На дорогах возможна гололедица и сильный боковой ветер, в связи с чем автовладельцев просят быть внимательнее: важно учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать ПДД.