В связи с сильным снегопадом 20 декабря в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ региона.

В ведомстве отметили, что из-за прогнозируемых синоптиками осадков возможны ухудшение видимости на дорогах, снежные заносы и скользкое покрытие. МЧС просит по возможности воздержаться от поездок на автомобиле, если это невозможно — спасатели просят двигаться только по большим дорогам и шоссе, в случае неисправности машины включать аварийную сигнализацию, останавливаться на обочине, ждать помощи в машине, оставлять двигатель включённым, приоткрывая стекло для вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.

«Если во время сильного снегопада вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности», — советуют в МЧС.

По данным Уралгидрометцентра, завтра в Свердловской области ожидается температура воздуха от –7 до –12 градусов, прогнозируются сильный снег и метели. К воскресенью, 22 декабря, в регионе похолодает — ночью температура опустится до –28 градусов, также местами ожидается небольшой снег. Днём температура воздуха поднимется до –17…–22 градусов.