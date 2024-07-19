В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

19 и 20 июля в Свердловской области ожидается очень сильный дождь, ливень с грозой, местами крупный град со шквалистым ветром до 20-25 метров в секунду, сообщает МЧС региона.

«Вследствии порывов ветра до 25 м/с возможны повреждения кровли жилых домов частного сектора, повреждение остекления зданий и строений, также существует угроза населению и имуществу граждан (автомобили) вследствие падения незакрепленных/слабоукрепленных конструкций, деревьев (рекомендуется прекратить наружные и высотные работы). Также возможно ухудшение дорожной обстановки в связи с ожидаемыми погодными условиями на автомобильных дорогах области (при боковом ветре), а также вследствие не соблюдения правил дорожного движения и нарушений в работе автомобильного транспорта существует вероятность возникновения ДТП на участках дорог регионального назначения»,— предостерегают в ведомстве.

В случае возникновения непредвиденных и чрезвычайных ситуаций сотрудники МЧС просят сообщать по телефону 101 или звонить на единый номер вызова экстренных служб 112.