В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

7 июня в Свердловской области ожидаются грозы, сильные ливни, местами крупный град и шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду, сообщает Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области.

Ведомство советует автолюбителям с особой внимательностью отнестись к поездкам в этот день, так как из-за непогоды увеличивается вероятность возникновения ДТП и и заторов. Не исключены отмены междугородних автобусных рейсов. Высок риск происшествий на туристических маршрутах. Возможен риск затруднения в работе автотранспорта. Пешеходам стоит с осторожностью проходить рядом с домами с неустойчивой кровлей, частями конструкций и предметами, нависшими на строениях, оборванными проводами линий электропередач. Жителей частных домов предупреждают о высоком риске возникновения пожаров.

О случившемся происшествии сотрудники МЧС просят сообщать по телефону 101 или звонить на единый номер вызова экстренных служб 112.