В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение на 17 июня. Порывы ветра могут достигать 17 м/с, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила.

Синоптики обещают переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный 3–8 м/с, при грозах — до 15–17 м/с. Температура воздуха ночью составит 10–15°С, днём — 22–27°С.

Из-за осадков и порывов ветра возможны повреждения кровли жилых домов частного сектора, остекления зданий и строений, также могут пострадать автомобили вследствие падения слабоукреплённых конструкций, деревьев. Свердловские спасатели просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, быть осторожными при совершении манёвров на дороге.

Пешеходы должны быть осторожнее рядом с домами с неустойчивой кровлей, частями конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванными проводами линий электропередач.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи жителей просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.