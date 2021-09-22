В Свердловской области объявлено предупреждение об опасных примесях в воздухе

На территории Свердловской области на шесть дней объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) первой степени опасности, сообщается на сайте Уралгидрометцентра.

По данным метеослужбы, до 20:00 26 сентября в воздухе в регионе будут плохо рассеиваться вредные примеси. Кроме того, в Свердловской области до 23 сентября по ночам действует предупреждение синоптиков о заморозках в воздухе и на поверхности почвы до –4 градусов.

Также на юго-востоке области ещё сутки сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-й и 5-й класс горимости леса по региональной шкале).