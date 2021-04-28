В Свердловской области объявлено предупреждение об опасности возникновения пожаров

С 28 по 30 апреля в Свердловской области будет действовать метерологическое предупреждение о четвёртом классе пожарной опасности, сообщают в Уралгидрометцентре.

По словам синоптиков, из-за сухой погоды, которая установилась на территории региона, в особенности на юге области, сильного ветра скоростью до 17 метров в секунду, а также из-за того, что в ближайшие дни не будет осадков, существует высокий риск возникновения пожаров в майские праздники.

«В последние дни апреля ожидается умеренная погода с кратковременным дождём, без резких изменений температуры. С приходом мая нарастание тепла станет заметнее, особенно во второй половине длительных выходных, когда температура днём может повышаться до 18-24 градусов тепла (7-10 мая). Осадков в первой декаде мая немного, вероятнее они в отдельные дни первой пятидневки месяца», — рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Во время 4 класса пожарной опасности на территории региона запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, травы, стерни, соломы, порубочных остатков, разведение костров, в том числе в металлических ёмкостях, бочках, баках или других приспособлениях. Также запрещено проводить любые пожароопасные работы в лесу, на полях, в населённых пунктах, на территории промпредприятий.