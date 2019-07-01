В Свердловской области объявлено предупреждение о вредных выбросах в воздух

Уралгидрометцентр объявил предупреждение в Свердловской области о метеорологических угрозах, связанных с неблагоприятными условиями для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сообщается на сайте учреждения.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности будет действовать до 20:00 2 июля. К метеоусловиям, из-за которых чаще всего объявляется предупреждение об атмосферном загрязнении, обычно относятся слабые ветры, штили, дымка, туманы.

В Екатеринбурге в ближайшие три дня ожидается ветер скоростью от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 12–13 метров в секунду. Прогнозируются дожди. Температура воздуха составит +15…+18 градусов ночью. Днём 2 и 3 июля будет +20…+22 и +21…+23 градуса соответственно.