В Свердловской области объявлено предупреждение о сильных дождях и мокром снеге

МЧС предупреждает жителей Свердловской области о сильных дождях и мокром снеге. Непогода ожидается завтра, 15 апреля, на севере региона. Специалисты ведомства просят уральцев быть осторожными и соблюдать правила безопасного поведения. Необходимо ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, перепарковать автомобили подальше от деревьев и рекламных конструкций, убрать хозяйственные вещи со двора и балконов. Водителям нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров.

Напомним, в Нижнем Тагиле в ближайшие два дня ожидаются дожди и преимущественно юго-западный ветер. Дневная температура воздуха, по данным синоптиков, будет держаться до среды на уровне плюс 7–10 градусов. К концу недели потеплеет до плюс 17 градусов.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо проинформировать ЕДДС Нижнего Тагила по телефонам: 8 (3435) 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 и 112.