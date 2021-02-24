В Свердловской области объявлено предупреждение о сильном ветре и метелях

МЧС по Свердловской области объявило предупреждение о сильном ветре 24 февраля — порывы ветра на территории региона местами будут достигать 20 метров в секунду.

Кроме того, 24–25 февраля Уральский гидрометцентр обещает метели при аномально низкой температуре. По данным синоптиков, в Свердловской области в ближайшие два дня минимальная температура воздуха составит 41 градус мороза, в целом температура воздуха будет на 7 градусов ниже нормы. Днём 24 февраля потеплеет до -20…-25 градусов, 25 февраля будет -12…-17 градусов, в низинах до -22 градусов.

В Нижнем Тагиле сегодня днём температура поднимется до -23 градусов, в четверг и пятницу потеплеет до -17 и -16 соответственно. В выходные ожидается снег и -11…-15.

В Екатеринбурге сейчас -28 градусов, скорость северного ветра составляет 5-12 метров в секунду, временами идёт небольшой снег. В течение дня возможна метель. Завтра, 25 февраля, прогнозируется -26…-28 градусов ночью, -14-16 градусов днём. Ночью ветер может усилиться до 14 метров в секунду.