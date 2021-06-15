В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за шквалистого ветра

По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС», 15 июня во второй половине дня, а также ночью 16 июня местами в Свердловской области ожидается усиление ветра 25-27 м/с.

В ведомстве отмечают, что из-за сильного ветра возможны повреждение воздушных линий связи и электропередач, повал деревьев, затруднение в работе автотранспорта и проведении наружных работ, повреждение сельскохозяйственных культур. Также в регионе могут возникнуть определённые сложности в функционировании авиапредприятий.