В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за мокрого снега, гололедицы и сильного ветра

Уральские синоптики предупреждают жителей Свердловской области о мокром снеге, гололедице и северо-западном ветре с порывами до 18 м/с. По данным сотрудников гидрометцентра, непогода ожидается завтра, 25 октября. Дневная температура воздуха в отдельных городах региона будет достигать +7 °C, ночная — опускаться до –4 градусов. Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать скоростной режим и поменять летнюю резину на зимнюю, а пешеходам рекомендуют надеть обувь на нескользящей подошве.

Жителей Нижнего Тагила в ближайшие три дня ждёт небольшое потепление и дожди со снегом. Если в пятницу столбики термометров будут подниматься днём только +5 градусов, то в выходные — до 8 и 10 градусов выше нуля. Ветер ожидается преимущественно западный и юго-западный.

Напомним, при возникновении ЧС, аварий и происшествий следует немедленно информировать единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.