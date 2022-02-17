В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

Свердловские спасатели предупредили о неблагоприятных метеоусловиях в пятницу, 18 февраля. В этот день в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

В ГУ МЧС региона советуют свердловчанам в ветреную погоду избегать шатких конструкций и навесных объектов, а также не подходить слишком близко к стенам домов и не вставать под балконами — из-за сильного ветра с крыш может сойти снег, лёд и слабо закреплённый шифер. Автомобилистам не рекомендуется парковать транспортные средства возле деревьев и рекламных щитов.

Также сотрудники МЧС призывают свердловчан не пренебрегать правилами пожарной безопасности.

В случае чрезвычайного происшествия сообщите о нём по телефону 101 или 112.