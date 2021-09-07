В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

В Свердловской области 8 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба Уралгидрометцентра.

«По данным синоптиков, 8 сентября местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 17 м/с. В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь, — сообщили в МЧС региона.

В ведомстве советуют во время сильных порывов ветра держаться как можно дальше от лёгких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев.

«Опасность могут представлять элементы кровли и стёкол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий», — отметили в МЧС.

Автомобилистам советуют не парковать машины у деревьев, фасадов зданий и рекламных щитов.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи жителей просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.