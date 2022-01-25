В Свердловской области объявили охоту на волков

В Свердловской области на территории охотничьих угодий разрешено отстреливать до 100% численности волков. В конце прошлого года в уральских лесах резко выросло количество серых хищников и медведей, и теперь установлен новый лимит на отстрел диких животных и птиц. Как сообщает «Областная газета», приказ опубликован региональным департаментом по охране, контролю и регулированию использования животного мира.

Также уточняется, что разрешён отстрел лис — до 95%, кабанов — до 80% (из них 50% — в возрасте до года), до 70% белок и зайцев-беляков. Предельно допустимые объёмы добычи не устанавливаются для уток, гусей, лысух.