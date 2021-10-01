В Свердловской области объявили об опасности из-за загрязнения воздуха

В Свердловской области на четыре дня объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности, сообщает Уралгидрометцентр.

По данным синоптиков, с 20 часов 1 октября до 20 часов 4 октября на территории региона будут плохо рассеиваться вредные примеси в воздухе. В эти дни температура воздуха ночью составит –5…+2 градуса, днём воздух прогреется до +5…+10 градусов. Местами ожидаются небольшие осадки, ночью и утром — с мокрым снегом.

Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 4–9 метров в секунду.