В Свердловской области объявили эпидемию ОРВИ

В Свердловской области официально объявлено о начале эпидемии ОРВИ, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«С 3 по 9 февраля в регионе зарегистрировано 43,5 тысячи случаев ОРВИ, что выше прошлой недели на 23% и выше уровня эпидпорога на 46%. В Екатеринбурге за прошедшую неделю — 20,2 тысячи случаев заболевания, что выше прошлой недели на 13%, эпидпорог превышен на 23%», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что рост заболеваемости произошёл в основном за счёт школьников в возрасте от 7 до 14 лет, в меньшей степени за счёт детей 3–6 лет, подростков старше 15 лет и взрослых. На данный момент карантин введён в 13 детских садах и четырёх школах Свердловской области, частично приостановлен образовательный процесс в 78 детских дошкольных учреждениях (закрыто 245 групп) и в 120 школах (закрыто 303 класса).

В пресс-службе управления образования администрации Екатеринбурга пояснили, что «в случае отсутствия ребёнка в школе от одного дня и более по причине болезни — обязательна медицинская справка о здоровье».

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что заболеваемость ОРВИ обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (Н1N1), риновирусов и аденовирусов.