В Свердловской области обвиняемых в хищении 1,6 млрд рублей пришлось отпустить из-за того, что их дело расследовали 10 лет

Суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хищении 1,6 млрд рублей, а обвиняемых Александра Харина и Илью Брылякова пришлось отпустить. На расследование дела ушло около 10 лет.

Обвиняемых отпустили из-за истечения срока давности уголовного преследования, пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Ленинского суда. Также в отношении мужчин отменена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Суд не стал рассматривать иски потерпевших по делу, которых было 26,5 тысячи, поэтому теперь им придётся взыскивать ущерб в гражданском порядке.

Брыляков и Харин обвинялись в особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ и в легализации денег, полученных преступными способами. По версии следствия, они, как руководители финансового кооператива «Актив», организовали сбор денег от граждан с 2005 по 2010 год. Вкладчикам обещали прибыль до 60% годовых. Всего по делу проходило 26,5 тысячи пострадавших. Офисы «Актива» работали в регионах России, Казахстане и Белоруссии.