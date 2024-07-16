В Свердловской области обучение по программе «Профессионалитет» с гарантированным трудоустройством уже выбрали более двух тысяч абитуриентов

В Свердловской области обучение по программе «Профессионалитет» в колледжах и техникумах с гарантированным трудоустройством уже выбрали более двух тысяч абитуриентов. Всего же на места в учреждениях среднего профессионального образования (СПО), финансируемые из регионального бюджета, подали документы более 10 тысяч человек. В новом учебном году уральские колледжи и техникумы на бюджетной основе готовы принять порядка 26 тысяч абитуриентов. Программа «Профессионалитет» реализуется по инициативе губернатора Евгения Куйвашева.

«Основную волну абитуриентов традиционно ожидаем во второй половине июля и в начале августа. Видим большую заинтересованность со стороны вчерашних школьников и их родителей в проекте “Профессионалитет”, который уже показал свою значимость и востребованность. В этом году состоялся первый выпуск в кластере металлургического машиностроения — 631 специалист, прошедший двухгодичное обучение, отправился на работу в крупные предприятия области, среди которых “Уралвагонзавод”, CYBERSTEEL, ВСМПО-АВИСМА, Групп СВЭЛ и другие. В новом году для обучения по “Профессионалитету” в колледжах и техникумах предусмотрено около 10 тысяч мест», — отметил министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Количество и специфика бюджетных мест в колледжах и техникумах регулируется в соответствии с трендами на рынке труда. Значительная часть мест отведена под специальности промышленного и металлургического сектора — по этим направлениям планируется набрать порядка 11,5 тысячи студентов. Востребованными на рынке труда остаются специальности, связанные с IT-технологиями. В этом году в системе СПО заявлено 1855 бюджетных мест по направлению IT. По-прежнему популярны среди абитуриентов архитектура и дизайн, правовые специальности, сельское хозяйство, медицина. Документы абитуриенты могут подать как онлайн, так и офлайн. Приёмная кампания завершается 15 августа.

В реализацию проекта «Профессионалитет» Свердловская область включилась два года назад. Сегодня в регионе действует уже 12 кластеров с участием свыше 50 организаций СПО и более 90 предприятий. Проект предполагает участие работодателей в качестве наставников и гарантирует трудоустройство выпускникам. По инновационной учебной программе готовят специалистов для металлургии, машиностроения, строительства, педагогики, сферы туризма и услуг. В 2025 году будет дан старт работе тринадцатого кластера — в сфере атомной промышленности, — в состав которого войдут Новоуральский технологический колледж и ведущие предприятия ядерного сектора.