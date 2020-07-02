В Свердловской области обработаны 100% бюллетеней голосования по поправкам в Конституцию

В Свердловской области обработаны 100% бюллетеней голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

Явка по региону составила 51,55%, свой голос отдали более 1,7 млн уральцев. 65,99% из них поддержали внесение поправок, 32,94% высказались против. 18,2 тысячи бюллетеней были испорчены во время голосования, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

По последним данным, ЦИК обработала 99,19% протоколов УИК со всей России. Поправки к Конституции поддерживают 78,02% россиян, противоположное мнение высказали 21,17% проголосовавших. Как сообщала глава ЦИК Элла Памфилова, явка по стране составила 65%.